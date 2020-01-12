Derecik'teki 70 yıllık su değirmeni yeniden onarılıyor

"Ben hep hip hop'tım"

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Hakkari’nin Derecik ilçesindeki 70 yıllık su değirmeni yeniden onarılmaya başlandı.

İlçenin Gerdi Mahallesi’nde bulunan 70 yıllık su değirmeninin onarımı için Muhtar Veysi Evin ve köy halkı tarafından çalışma başlatıldı. Kısa sürede çalışmaları tamamlamayı hedeflediklerini dile getiren Kahraman Yaşar, “Bu çalışmalardan dolayı başta Muhtarımız Veysi Evin ve Köy İmamı Fahri Fırat başta olmak üzere emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

HAKKARİ 12 Ocak 2020 Pazar İMSAK 05:47

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