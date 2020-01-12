Kaymakam Güven’den Altınsu köyüne ziyaret

Hakkari’nin Şemdinli Kaymakamı Yakup Güven ve Belediye Başkanı Tahir Saklı, Altınsu köyünü ziyaret etti.
Kaymakam Güven, beraberindeki Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, İlçe Emniyet Müdürü Murat Evren, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Erdoğan Carık ve AK Parti İlçe Başkanı Fahri Şakar ile Altınsu köyünü ziyaret etti. Köy muhtarı ve vatandaşlarla bir araya gelen Kaymakam Güven, talepleri dinleyerek köyü gezdi.
HAKKARİ
12 Ocak 2020 Pazar
- İMSAK 05:47
- GÜNEŞ 07:13
- ÖĞLE 12:18
- İKİNDİ 14:52
- AKŞAM 17:13
- YATSI 18:34