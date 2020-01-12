Yüksekova'da yangın korkuttu İtfaiye ekipleri 6 katlı binada bulunan vatandaşları kurtardı

"Ben hep hip hop'tım"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 6 katlı binada çıkan yangın korkuttu.

Edinilen bilgiye göre yangın, Yüksekova ilçesine bağlı Göngür Mahallesinde bulunan 6 katlı bir binada meydana geldi. Elektrik kontağından çıktığı ileri sürülen yangın ihbarını alan Yüksekova Belediyesi'ne bağlı İtfaiye Müdürlüğü ekipleri kısa sürede olay yerinde sevk edildi. Ekipler, bir taraftan yangına müdahale ederken, bir taraftanda binadaki vatandaşları tahliye etti. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yangın diğer dairelere sıçramadan söndürüldü. Ekipler müdahale ettikleri yangının ardında binan koridorlarını temizleyerek, bina sakinlerini evlerine gönderdi.

Bina sakinleri, büyük başarı ile yangına müdahalede bulunan itfaiye ekiplerine teşekkür ettiler.

HAKKARİ 12 Ocak 2020 Pazar İMSAK 05:47

GÜNEŞ 07:13

ÖĞLE 12:18

İKİNDİ 14:52

AKŞAM 17:13

YATSI 18:34

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.