Hakkari’de donmak üzere olan kediler kurtarıldı

Hakkari’de donmak üzere olan iki yavru kedi ve anneleri, belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Çetin geçen kış şartlarında yiyecek bulmaktan zorluk çeken sokak hayvanlarına yönelik Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri ile HAYTAP tarafından başlatılan beslenme çalışmaları sürüyor. Pehlivan Mahallesi’nde ikamet eden duyarlı vatandaşlar, itfaiye binası arkasında donmak üzere olan 2 yavru ve anne kedinin bulunduğu ihbarı üzerine veteriner ekipleri hemen harekete geçti.

İhbar edilen adrese giden veteriner ekipleri, soğuktan donmak üzere olan iki yavru kedi ve annesini alarak Hakkari Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine getirdiler. Sağlık taramaları yapılan kediler burada müşahede altına alındı.

Pehlivan Mahallesi sakinleri ise, hızlı hareket ederek kedileri kurtaran veteriner ekiplerine duyarlıklarından dolayı teşekkür ettiler.

HAKKARİ 13 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 05:47

GÜNEŞ 07:13

ÖĞLE 12:18

İKİNDİ 14:53

AKŞAM 17:14

YATSI 18:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.