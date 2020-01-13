Kalp hastası için seferberlik

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yolu kardan kapanan köyde aniden rahatsızlanan kalp hastası için ekipler seferber oldu.

Yüksekova'da günlerdir etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, yolu kapalı olan Dağdibi köyünde aniden rahatsızlanan kalp hastası Selahattin Örbeyi (58) için ekipler seferber oldu. Yolları kapalı olduğu için hastalarını merkeze getiremeyen Örbeyi ailesi, hemen il özel idaresi ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Bunun üzerine il özel idaresi ekipleri, hemen hastanın bulunduğu Dağdibi köyünün yolunu açmaya başladı. 2 saat boyunca yolu açarak köye ulaşan ekipler, hastayı evinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.

Tatar İrinç, amcasının kalp hastası olduğunu belirterek, “Bugün sabah saatlerinde fenalaştı. Hastaneye telefon açtık. Allah razı olsun geldiler, yolumuz kapalıydı. Yolumuz açılmıyordu. Bugün geldiler yolumuzu açtılar. Sağlık görevleri geldi, hastaneye götürdüler. Allah onlardan razı olsun ve özel idare ekiplerine de çok teşekkür ederiz” dedi.

HAKKARİ 13 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 05:47

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