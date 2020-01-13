Hakkari’de ‘Kapan-3’ Operasyonu 825 personelin katıldığı operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari'de başlatılan Kapan3 Operasyonu kapsamında silah ve mühimmat ele geçirildi.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada; İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve güvenlik korucularının katılımıyla PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik Kapan3 Operasyonu'nun yürütüldüğü belirtildi. 825 personelin katıldığı operasyon kapsamında tespit edilen 4 sığınakta yapılan aramada; 1 adet AK47 kalaşnikof piyade tüfeği, 3 adet el bombası, 17 adet el yapımı patlayıcı düzeneği, 3 adet tüp, 2 adet jeneratör, 1 adet delici kırıcı, 3 adet termal şemsiye ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi. Konu ile ilgili adli tahkikatın devam ettiği bildirildi.
HAKKARİ
13 Ocak 2020 Pazartesi
- İMSAK 05:47
- GÜNEŞ 07:13
- ÖĞLE 12:18
- İKİNDİ 14:53
- AKŞAM 17:14
- YATSI 18:35