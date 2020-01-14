Yüksekova'da sobadan zehirlenen 4 kardeş taburcu edildi

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde sobadan sızan gazdan etkilenerek hastaneye kaldırılan 4 kardeş, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

İlçe merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Yukarı Güveç köyünde yaşayan kardeşler Medine (8), Sedat (10) ve ikizler Sozdar (19) ve Hividar Abo (19) sobadan sızan karbonmonoksit gazından rahatsızlandı. Bahattin Abo, 112 ekiplerini arayarak çocukları için yardım istedi. Çığ düşmesi nedeniyle kapalı olan yol için de Yüksekova Şantiye Şefliği karla mücadele ekiplerine haber verildi. Yapılan 2 saatlik çalışma sonucu yol ulaşıma açıldı, ekipler köye ulaştı. Abo kardeşler, evlerinden alınarak hastaneye kaldırıldı.

Yüksekova Devlet Hastanesi'ndeki tedavileri tamamlanan kardeşler, bugün sabah saatlerinde taburcu edildi. Ancak kardeşler ve yanlarında bulunan anneleri Nahiyet Abo, düşen çığ nedeniyle yol yine kapanınca köye dönemedi. Aile ilçedeki bir yakınlarının evine gitti. Anne Abo, havanın rüzgarlı olması nedeniyle çocukları ve eşi ile birlikte kaldıkları odanın bir anda duman içinde kaldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Odaya duman dolunca pencereleri açtım. Odayı havalandırmaya çalıştım. Ancak devam eden rüzgar nedeniyle sobadan dumanlar sızmaya devam etti. Bir süre sonra da çocuklarım rahatsızlanmaya başlayınca sağlık ekiplerini arayarak yardım istedik. Ekipleri beklerken de sürekli yoğurt ve süt tükettik. Bende ve eşimde herhangi bir şey olmadı. Ancak çocuklarımın rahatsızlığı sürekli devam etti. İki saatlik bir mücadelenin ardından da ekipler köyümüze ulaştı. Geceyi çocuklarımla birlikte hastanede geçirdim. Çok şükür çocuklarımın durumu iyi. Bizim için yardıma koşan ekiplere ve devletimize teşekkür ediyorum"



HAKKARİ 14 Ocak 2020 Salı İMSAK 05:47

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