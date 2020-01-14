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Avukat Cumhur Keskin mezarı başında anıldı

İHA

Van'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Hakkari eski milletvekili Avukat Cumhur Keskin, ölümünün 20. yıldönümünde mezarı başında anıldı.

Avukat Cumhur Keskin mezarı başında anıldı

Van’da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Hakkari eski milletvekili Avukat Cumhur Keskin, ölümünün 20. yıldönümünde mezarı başında anıldı.
Dağgöl Mahallesi Kalealtı Mezarlığındaki kabri başında yapılan anma programına Keskin ailesi, Durankaya Eski Belediye Başkanı Fatih Keskin, Hakkari Barosu Başkanı Ergün Canan, avukatlar ve sevenleri katıldı. Kur’anı Kerim'in okunmasının ardından kısa bir açıklama yapan Hakkari Baro Başkanı Ergün Canan, Kesmin’in hayatının her döneminde aydınlık, çoğulcu, örgütlü bir toplum, demokrasi ve hukukun üstünlüğü ilkesini bütün birimlerine oturtmuş bir Türkiye için mücadele ettiğini söyledi. Gerek mesleki yaşamında, gerekse siyasi yaşamında daima ilkeli ve dürüst bir tutum izlemiş, bu tutumundan hiçbir zaman ödün vermediğini ifade eden Canan, “Keskin'i ölümünün 20. yılında sevgi, saygı, özlem ve rahmetle anıyoruz" dedi.

HAKKARİ

14 Ocak 2020 Salı

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