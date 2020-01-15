İSTANBUL´da faaliyet gösteren Hakkarililer Derneği tarafından Hakkari Yüksekova'da dar gelirli öğrenciler için giyim ve kırtasiye malzemesi gönderildi.

İstanbul Hakkarililer Dernek Başkanı Şemsettin Demir, Yüksekovalı ihtiyaç sahibi öğrenciler için birdernekle birlikte ortak çalışma yürüttü. Yüksekovalı iş insanı Teoman Zeydan ve Siirtli iş insanı Ramazan Kumek´in katkılarıyla 1500 öğrenci için yardım TIR'ı hazırlandı. İstanbul´dan Yüksekova´ya gelen iyilik TIR'ındaki malzemeler ilçe müftülüğüne teslim edildi. Dernek Başkanı Şemsettin Demir, yardımların dar gelirli öğrencilere dağıtılacağını belirterek, "Yoğun bir çalışma yürüttük. Bugüne kadar yardımlarını esirgemeyen iş adamları Teoman Zeydan ve Ramazan Kumek´e desteklerden dolayı teşekkür ederim" dedi.

HAKKARİ 15 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 05:47

GÜNEŞ 07:12

ÖĞLE 12:19

İKİNDİ 14:54

AKŞAM 17:16

YATSI 18:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.