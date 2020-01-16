Hakkarili Miniklerin “ Okuma Belgesi” coşkusu

Hakkari’nin gözde okullarından Şehit Selahattin İlk ve Ortaokulu başarılı bir dönem geçirmenin heyecanı yaşanıyor.

Dönemin son haftasında sergilenen müzikal tiyatro ve bilgi yarışmalarının yanı sıra okulun tüm birinci sınıflarının okuma ve yazmaya geçiş yapmaları heyecanı katlanırdı. Okulun tüm birinci sınıflarının okuma yazmaya başlamaları öğrenci, öğretmen ve veliler tarafından kutlandı. Kutlama etkinliğinde tüm öğrencilere başarı belgesi ve madalya verildi. Büyük bir coşku ve heyecanla yapılan etkinliklerde öğrenci ve velilerin mutluluğu görülmeye değerdi. Sınıfı öğretmenleri ile birlikte birinci sınıfları süsleyen veliler, beraberinde getirdikleri, kek, pasta, börek ve değişik yiyecek ve içecekleri kendi elleriyle miniklere ikram ettiler. Okumaya geçen miniklerin bu mutluluğuna ortak olan Şehit Selahattin İlköğretim Okulu Müdürü Şükrü Ecer, sınıf öğretmeni Esra Akçay, öğrencileri tek tek kutlayarak, üzerinde öğrencilerin fotoğrafı, okulun ismi, öğrencinin adı soyadı ve artık okuyorum 20192020 yazılı madalya ve okuma belgesi verdiler. Şehit Selahattin İlköğretim okulunun Hakkari’nin en başarılı okullarından biri olduğunu ifade eden veliler, öğrencileri için büyük bir fedakarlık örneği gösteren okul müdürü Şükrü Ecer, 1/E sınıf öğretmeni Esra Akçay’a teşekkür ettiler. Okumaya geçen Deniz Minel Özkan ise, kendisine okuma yazmayı öğreten öğretmeni Esra Akçay’a teşekkür etti. Minel Özkan, ”Değeri öğretmenin Esra Akçay, siz öğrettiniz bana okuma yazmayı, yeri geldi bize hem anne hem baba gibi oldun bizde senin çocukların. Sizi ne kadar sevdiğimi anlatamam hatta kelimeler yetmez. Siz olmasaydınız nasıl öğrenecektim kim bilir. Bizim geleceğimizi aydınlattınız, tıpkı bir güneş gibi size bu yüzden minnettarım, bizi desteklediğiniz için teşekkür ederim. Artık okumaya geçtim ve çok mutluyum” dedi.

HAKKARİ 16 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 05:47

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