Başkan Aydoğdu’dan engellilere destek

Hakkari Gençlik ve Engelliler Derneği Başkanı Yavuz Aydoğdu, özel gereksinimli Çiğdem Budak’a akülü araba, Muhammed Akgöz isimli vatandaşa ise tekerlekli sandalye desteğinde bulundu.

Başkan Aydoğdu, Merzan Mahallesi'nde ikamet eden yüzde 90 özel gereksinimli ve yürüme engelli olan Çiğdem Budak’a akülü araba desteğinde bulunduklarını söyledi. Başkan Aydoğdu, ”Çocuklarımızın geleceğe az da olsa ışık olma çabamız devam ediyor. Bu tür özel gereksinimli çocuklarımız okusun, gezsin, eğlensin, mutlu olsun diye engelsiz yaşam desteğimiz gün geçtikçe yükseltmeye devam edeceğiz. Bu doğrultuda Hakkari Gençlik ve Engelliler Derneği olarak yaşamın her alanında engelleri kaldırmaya devam edeceğiz. Tohum toprağa engelliler topluma emanettir. Biz inandığımız yol da yürüyerek tüm engelli kardeşlerimize gönül vermek için daima hizmet vereceğiz ve hizmetlerde köprü olmaya devam edeceğiz. Van’ın Başkale ilçesi Belencik köyünde ikamet eden yüzde 80 bedensel engeli olan Muhammed Akköz amcamıza da çok donanımlı yatarlı tekerlekli sandalye hediye ettik. Amcamızın dilinde ki hayır duasını alarak onların her zaman ve her yerde hizmet ve destek sözünü verdik. Hakkari Gençlik ve Engelliler Derneğimizin Hakkari çevresinde ki bütün engeli ailelerimize ulaşmaya çalışacağız” dedi.

Kendilerine akülü araba ve donanımlı yatarlı tekerlekli sandalye hediye edilen Çiğdem Budak ve Muhammed Akköz ise; “Bu durumda bizi yalnız bırakmayan bize her konuda yardım elini uzatan, bizi umutlandıran dernek başkanımız Yavuz Aydoğdu’ya teşekkür ediyoruz” dediler

Derneğin gönüllü eğitimcisi; Ramazan Erol ise, “Özel gereksinimli çocuklarımız için coğrafya tanımaksızın her zaman rengi ve sesi olmaya çalışacağız” dedi.

HAKKARİ 16 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 05:47

GÜNEŞ 07:12

ÖĞLE 12:19

İKİNDİ 14:55

AKŞAM 17:17

YATSI 18:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.