Hakkari’de istihdam, meslek eğitim kurulu toplantısı yapıldı

Hakkari İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2020 yılı ilk toplantısı Hakkari Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı başkanlığında yapıldı.

Hakkari Vali Yardımcısı ve Vali Vekili Aziz Gölbaşı başkanlığında Hakkari Valiliği Toplantı salonundaki gerçekleştirilen toplantıya Hakkari Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ahmet Kızılkaya ve diğer kurul üyeleri katıldı. Toplantıda, 2019 yılının genel bir değerlendirilmesi, 2020 yılı için il düzeyinde istihdamı artırmaya, işsizliği azaltmaya yönelik tedbirler ve kararlar alındı. Ayrıca 2020 yılı için yapılacak çalışmalar konusunda planlamalar yapıldı.

HAKKARİ 16 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 05:47

GÜNEŞ 07:12

ÖĞLE 12:19

İKİNDİ 14:55

AKŞAM 17:17

YATSI 18:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.