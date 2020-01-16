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Hakkari'de eğitim kazasında şehit olan askerler için tören düzenlendi

İHA

– Hakkari'nin Çukurca ilçesinde el bombası atış eğitiminde kaza sonucu meydana gelen el bombası patlaması nedeniyle şehit olan 2 asker için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında tören düzenlendi.

Hakkari'de eğitim kazasında şehit olan askerler için tören düzenlendi

– Hakkari'nin Çukurca ilçesinde el bombası atış eğitiminde kaza sonucu meydana gelen el bombası patlaması nedeniyle şehit olan 2 asker için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında tören düzenlendi.
Hakkari'nin Çukurca ilçesi Bayrak Tepe Üs Bölgesi'nde bölücü terör örgütü mensuplarının sızma noktalarına karşı yaptırılan el bombası atış eğitiminde kaza sonucu meydana gelen el bombası patlaması nedeniyle şehit olan 2 asker için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında tören düzenlendi. Şehit olan Adıyaman doğumlu Piyade Sözleşmeli Er Tolga Kaplan ve Zonguldak Çaycuma ilçesi doğumlu Sait Miyanyedi için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında düzenlenen törene Hakkari Vali Vekili Aziz Gölbaşı, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Duygu Demirayak Durmaz, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, Çukurca 2. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Yasin Kalın, Hakkari İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Belediye Başkan Vekili Hamit Zibek, AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür, kurum amirleri, askerler ve polis memurları katıldı.
Şehitlerin naaşlarının tören alanına getirilerek saygı duruşunun ardından, şehitlerin öz geçmişleri okundu. Daha sonra Hakkari İl Müftüsü Faruk Gürbüz tarafından dualar okundu. Şehitlerin naaşları arkadaşlarının omuzunda ambulansa taşındı. Van'a götürülecek cenazeler buradan uçakla memleketlerine gönderilecek.

HAKKARİ

16 Ocak 2020 Perşembe

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