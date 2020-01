Hakkari’de eğitim seferberliği

Hakkari İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, bu yılı “eğitim yılı” ilan ettiklerini söyledi.

Eğitim seferberliği ile ilgili bir açıklama yapan Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekil İdris Akbıyık’ın himayelerinde “Hakkari Eğitimini Geliştirme ve İzleme Projesi” (HEGİP) başlattıklarını belirtti. Gür, “Valimiz İdris Akbıyık, bu yılı ‘eğitim yılı’ ilan etti ve her fırsatta ‘eğitim, birinci önceliğimiz’ diyerek, Hakkâri’deki eğitim çalışmalarına büyük önem veriyor. Bizler de sahada olmayı sürdürüyoruz. Eğitim kurumlarına ara vermeden ziyaretlerimizi sürdürüyoruz. Öğretmen ve öğrencilerle her fırsatta bir araya geliyoruz. Okul idarelerinin de yakın takibiyle projenin uygulanması ve hedefe ulaşılması aşamalarında bütün paydaşlardaki heyecana dikkat çekiyor” dedi.



Eğitimde sıçrama hedefleniyor

Eğitimde sıçrama hedeflendiğini ifade eden Müdür Gür, “Yönetici ve öğretmenlerimizle yaptığımız her toplantıda, okul ziyaretlerimizde, başarıda yukarıya doğru bir sıçrama yapılması ve Hakkari’nin bir eğitim şehri haline getirilmesi adına çok güzel örneklerle karşılaşıyoruz. HEGİP, sadece akademik başarıyı hedefleyen bir proje değildir. Bunun yanında sanatsal, sportif, kültürel ve sosyal alanlarda öğrencilerin başarılarını artıracak, proje kültürünü yaygınlaştıracak ve okullarımızda yenilikçi sınıflar ve tasarımbeceri atölyeleri ile eğitim alanlarının geliştirilmesini amaçlamaktadır. Valimiz İdris Akbıyık’ın himayelerinde başlatılan, ‘Bir Kitap Bir İnsan Projesi’yle de okullarımızda okuma halkalarının gün geçtikçe büyüdüğüne vurgu yapıyor. Projenin en önemli halkasının izleme ve değerlendirme süreçleri vardır. Okul okul, sınıf sınıf projenin takibini yaparak başarılı öğrencilerimizi ödüllendiriyoruz. Hakkari’deki eğitim kadrosunda oluşan heyecan bizleri mutlu etmekte, bu heyecan ve başarma inancı, bizleri mutlu sonuca ulaştıracak ve HEGİP ilimize iyi gelecektir; yeter ki bu heyecanımızı diri tutalım” diye konuştu.

