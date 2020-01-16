Hakkari’de eğitim seferberliği

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Hakkari’de eğitim seferberliği

İHA

Hakkari İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, bu yılı “eğitim yılı” ilan ettiklerini söyledi.
Eğitim seferberliği ile ilgili bir açıklama yapan Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekil İdris Akbıyık’ın himayelerinde “Hakkari Eğitimini Geliştirme ve İzleme Projesi” (HEGİP) başlattıklarını belirtti. Gür, “Valimiz İdris Akbıyık, bu yılı ‘eğitim yılı’ ilan etti ve her fırsatta ‘eğitim, birinci önceliğimiz’ diyerek, Hakkâri’deki eğitim çalışmalarına büyük önem veriyor. Bizler de sahada olmayı sürdürüyoruz. Eğitim kurumlarına ara vermeden ziyaretlerimizi sürdürüyoruz. Öğretmen ve öğrencilerle her fırsatta bir araya geliyoruz. Okul idarelerinin de yakın takibiyle projenin uygulanması ve hedefe ulaşılması aşamalarında bütün paydaşlardaki heyecana dikkat çekiyor” dedi.

Eğitimde sıçrama hedefleniyor
Eğitimde sıçrama hedeflendiğini ifade eden Müdür Gür, “Yönetici ve öğretmenlerimizle yaptığımız her toplantıda, okul ziyaretlerimizde, başarıda yukarıya doğru bir sıçrama yapılması ve Hakkari’nin bir eğitim şehri haline getirilmesi adına çok güzel örneklerle karşılaşıyoruz. HEGİP, sadece akademik başarıyı hedefleyen bir proje değildir. Bunun yanında sanatsal, sportif, kültürel ve sosyal alanlarda öğrencilerin başarılarını artıracak, proje kültürünü yaygınlaştıracak ve okullarımızda yenilikçi sınıflar ve tasarımbeceri atölyeleri ile eğitim alanlarının geliştirilmesini amaçlamaktadır. Valimiz İdris Akbıyık’ın himayelerinde başlatılan, ‘Bir Kitap Bir İnsan Projesi’yle de okullarımızda okuma halkalarının gün geçtikçe büyüdüğüne vurgu yapıyor. Projenin en önemli halkasının izleme ve değerlendirme süreçleri vardır. Okul okul, sınıf sınıf projenin takibini yaparak başarılı öğrencilerimizi ödüllendiriyoruz. Hakkari’deki eğitim kadrosunda oluşan heyecan bizleri mutlu etmekte, bu heyecan ve başarma inancı, bizleri mutlu sonuca ulaştıracak ve HEGİP ilimize iyi gelecektir; yeter ki bu heyecanımızı diri tutalım” diye konuştu.

HAKKARİ

16 Ocak 2020 Perşembe

  • İMSAK 05:47
  • GÜNEŞ 07:12
  • ÖĞLE 12:19
  • İKİNDİ 14:55
  • AKŞAM 17:17
  • YATSI 18:37
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yüksekova buz kesti
YEREL HABERLER Yüksekova buz kesti
Çukurca şehitleri, törenle memleketlerine uğurlandı
YEREL HABERLER Çukurca şehitleri, törenle memleketlerine uğurlandı
Hakkari'de eğitim kazasında şehit olan askerler için tören düzenlendi
YEREL HABERLER Hakkari'de eğitim kazasında şehit olan askerler için ...
Hakkari’de istihdam, meslek eğitim kurulu toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Hakkari’de istihdam, meslek eğitim kurulu toplantısı ...
Başkan Aydoğdu’dan engellilere destek
YEREL HABERLER Başkan Aydoğdu’dan engellilere destek
Hakkarili Miniklerin “ Okuma Belgesi” coşkusu
YEREL HABERLER Hakkarili Miniklerin “ Okuma Belgesi” coşkusu
Hakkari'de ilk yardım eğitim etkinliği düzenlendi
YEREL HABERLER Hakkari'de ilk yardım eğitim etkinliği düzenlendi
Yüksekova'da köy camii hayırseverlerin halı yardımını bekliyor
YEREL HABERLER Yüksekova'da köy camii hayırseverlerin halı yardımını ...
Başkan Gür; "Cumhurbaşkanımız Hakkari’ye büyük önem veriyor"
YEREL HABERLER Başkan Gür; "Cumhurbaşkanımız Hakkari’ye büyük önem ...
Yüksekova’da ‘Sınıfınızda 5-10 dakika, 5-10 kelam edelim mi’ programı başlatıldı
YEREL HABERLER Yüksekova’da ‘Sınıfınızda 5-10 dakika, 5-10 kelam ...
Yüksekova’da çocukların eksi 25 derecede futbol aşkı
YEREL HABERLER Yüksekova’da çocukların eksi 25 derecede futbol aşkı
Yüksekova'da, ayağında 'İran 2018' yazılı halka bulunan güvercin bulundu
YEREL HABERLER Yüksekova'da, ayağında 'İran 2018' yazılı halka ...
İstanbul'dan Yüksekova'ya iyilik TIR'ı 
YEREL HABERLER İstanbul'dan Yüksekova'ya iyilik TIR'ı 
Güney Koreli öğrenciler, Yüksekovalı aileye misafir oldu
YEREL HABERLER Güney Koreli öğrenciler, Yüksekovalı aileye misafir ...
Yüksekova'da 'Veli bilgilendirme' semineri
YEREL HABERLER Yüksekova'da 'Veli bilgilendirme' semineri
Güney Kore'den geldiler, 2 gün Yüksekovalı ailenin misafiri oldular Yüksekova’ya misafir olan Koreli 4 arkadaş yöresel elbiseler giyip eğlendiler
YEREL HABERLER Güney Kore'den geldiler, 2 gün Yüksekovalı ailenin ...
Çatılardaki kar, ekmek kapısı oldu
YEREL HABERLER Çatılardaki kar, ekmek kapısı oldu
ÖNDER’den üniversite öğrencilerine kitap desteği
YEREL HABERLER ÖNDER’den üniversite öğrencilerine kitap desteği
Avukat Cumhur Keskin mezarı başında anıldı
YEREL HABERLER Avukat Cumhur Keskin mezarı başında anıldı
Yüksekova'da sobadan zehirlenen 4 kardeş taburcu edildi
YEREL HABERLER Yüksekova'da sobadan zehirlenen 4 kardeş taburcu ...
Hakkari’de yol tuzlama çalışması
YEREL HABERLER Hakkari’de yol tuzlama çalışması
Başıboş köpeklere yiyecek bırakıldı
YEREL HABERLER Başıboş köpeklere yiyecek bırakıldı
Şemdinli’de çocukların kızak keyfi
YEREL HABERLER Şemdinli’de çocukların kızak keyfi
Yüksekova'da sobadan zehirlenen 4 kardeş hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Yüksekova'da sobadan zehirlenen 4 kardeş hastaneye ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X