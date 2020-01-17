70 kişilik temizlik görevlisi için kura çekimi

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Hakkari Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İşKur) tarafından Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında belediyede çalıştırılacak 70 kişinin belirlenmesi için Noter huzurunda kura çekildi.

İşKur tarafından belediyeye alınacak 70 temizlik görevlisi için başvuru yapan 4 bin kişi içerisinden kura şartlarını taşıyan 729 katılımcı arasında kura çekimi yapıldı. Hakkari Belediyesi konferans salonunda Noter huzurunda yapılan kura çekimiyle 70 kişinin ismi belirlendi.

HAKKARİ 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 05:46

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