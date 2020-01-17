Hakkari’de 70 bin öğrenci karne aldı

Hakkari il genelinde 70 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Biçer Mahallesi’nde bulunan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) İlk ve Ortaokulunda düzenlenen karne dağıtım törenine İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Sürreya Doğan, Emniyet Müdür Yardımcısı Harun Özcan, Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Müdür Yardımcısı Ali Korkmaz, Okul Müdürü Mehmet kanat, Biçer Mahallesi Muhtarı Kemal Erol ve veliler katıldı. Müdür Gür ve beraberindekiler, anasınıfındaki öğrencileri ziyaret ederek karnelerini verdiler. Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğü ekipleri ise, öğrencilerle aynı sıraları paylaşarak kek ikramında bulundular.

Hakkari Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Türkiye’nin 81 vilayetinde olduğu gibi Hakkari’de de 70 bin öğrencinin karne heyecanı yaşadığını söyledi. Müdür Gür, “Ülkemizin genelinde 20 milyon civarında öğrenci karnelerini aldı. Hakkari’de de 70 bin öğrenciye karneleri dağıtıldı. Eğitim maratonunun birinci dönemini burada kısa bir arayla sonlandırmış bulunuyoruz ve bizim için güzel bir dönemdi. Valimizin himayesinde başlatmış olduğumuz Hakkari’de eğitim seferberliği, çok ciddi şekilde heyecana neden oldu. Bu çalışmayla inşallah öğretmenlerimizin bu emeğine çok güzel sonuçlara ulaşacağımıza inanıyoruz” dedi.



Velilere tavsiyeler

Velilere tavsiyede bulunan Müdür Gür, “Velilerimizden isteğimiz şudur. 15 günlük süreci çocuklarla geçirmelerini, kitaplarla haşir neşir olmaları ve aynı zamanda dinlemeleridir. Bahçeye gidip oynamaları, eş dost ziyaretleri ve yapabilecekleri etkinlikleri ana babalarla yapmalarını ve her şeyden önce kitap okumaların sağlamalarını istiyoruz. Anne babaların kitap okumadığı bir yerde kitap okuması zorlaşır, bizim buna eşlik etmemiz lazım. Eğitim camiasına iyi tatiller diliyorum. Tatilin ülkemize, geleceğimize, çocuklarımıza hayırlara vesile olmasını diyorum” şeklinde konuştu.

HAKKARİ 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 05:46

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