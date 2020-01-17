Yüksekova'da yollar buz pistine döndü

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– Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde dondurucu soğuklar nedeniyle yollar ve kaldırımlar buz pistine döndü.

İlçede dondurucu soğuklara etkisini sürdürüyor. Termometrelerin eksi 30 dereceyi gösterdiği ilçede, yollar ve kaldırımlar adeta buz pistine döndü. Buzlanan yollar nedeniyle yayalar yürümekte güçlük çekerken, sürücüler ise zor anlar yaşıyor.

HAKKARİ 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 05:46

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