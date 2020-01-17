Kaymakam Güven'in köy ziyaretleri

Büyükbabasının soyguncu olduğunu öğrendi... Gizli kutudan ne çıktı?

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Hakkari’nin Şemdinli Kaymakamı Yakup Güven, köy ziyaretlerine devam ediyor.

İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Erdoğan Carık ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihat İnan’la Yufkalı köyü ve mezralarına giden Kaymakam Güven, vatandaşlarla sohbet ederek sıkıntılarını dinledi. Kaymakam Güven, benzer ziyaretlere devam edeceklerini söyleyerek, “Köylerimizin bazı sıkıntıları var, onları en kısa zamanda gidereceğiz” dedi.

HAKKARİ 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 05:46

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