Hakkari'de kar nedeniyle 141 köy ve mezra yolu kapandı

-HAKKARİ'de etkili olan kar yağışı, hayatı durma noktasına getirdi. 141 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı. Kar ve tipi yüzünden yol açma çalışmaları güçlükle sürdürülüyor.

Kentte gece saatlerinde etkili olan sabaha kadar aralıksız devam eden kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığı kent merkezinde 20, yüksek kesimlerde ise 50 santimetreye ulaştı. Kar nedeniyle kentte 141 köy ve mezra yolu ile Hakkari-Şırnak karayolu ulaşıma kapandı. Karayolları ekipleri, karayolunda çalışma başlattı. İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri de kapanan köy ve mezra yollarını açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.



HAKKARİ 18 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 05:46

GÜNEŞ 07:11

ÖĞLE 12:20

İKİNDİ 14:57

AKŞAM 17:19

YATSI 18:39

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