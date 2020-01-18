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Hakkari'de “Evliliğe İlk Adım” semineri

İHA

Hakkari İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu tarafından yeni evlenen ve düğün hazırlığı yapan nişanlı çiftlere yönelik "Evliliğe İlk Adım Semineri" düzenledi.

Hakkari'de “Evliliğe İlk Adım” semineri

Hakkari İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu tarafından yeni evlenen ve düğün hazırlığı yapan nişanlı çiftlere yönelik “Evliliğe İlk Adım Semineri” düzenledi.
Ailenin sağlam temeller üzerinde inşa edilmesi, güçlendirilmesi ve huzurlu bir şekilde devamının sağlanması amacıyla Hakkari İl Müftülüğü tarafından düzenlenen seminerlerde, yeni evli ve evliliğe adım atacak çiftlere sevgi, merhamet, adalet ve emanet bilinci gibi aileyi ayakta tutan temel değerler hususunda Kur’an ve sünnet ışığında bilgi verildi. Evliliğe ilk adım seminerlerinin açılışında konuşan İl Müftüsü Faruk Gürbüz, Diyanet İşleri Başkanlığı ve müftülükler olarak ailenin kurulması, korunması ve güçlendirilmesi hususunda topluma dini ve ahlaki bilgi ekseninde rehberlik edildiğini, aileler kurulurken sağlam temeller üzerinde inşa edilmesi, güçlendirilmesi ve devamının sağlanması için çalışmalar yapıldığını söyledi. Gürbüz, "Kendileri ile huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi de O’nun varlığının delillerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır.” Ayeti Celiliye işaret ederek Rahmanın aileye verdiği öneme ve aile bireylerin aldığı sorumluluklar vardı. Aile olmak, kan bağı ile değil sevgi ve merhamet bağı ile birbirine bağlı olmaktır. Ancak bu bağ iki yabancı insanı bir araya getirir. Birbirine eş kılar, iyi günde kötü günde bir ömür birlikte yaşanılır" dedi.
Evliliğe ilk adım semineri sonunda İl Müftüsü Faruk Gürbüz katılımcılara belge takdimi ve kitap seti hediye etti.

HAKKARİ

18 Ocak 2020 Cumartesi

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