Yüksekova'da hasta kurtarma operasyonu Ekipler, mezraya 17 kilometre uzakta olan mezraya 2 saatte ulaşabildi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde kardan dolayı yolu kapalı olan mezrada rahatsızlanan hasta için ekipeler seferber oldu.

Yüksekova ilçesine 17 kilometre uzaklıta bulunan Köycük mezrasında yaşayan Yasin Kırmızıtaş (33) isimli vatandaş, aniden rahatsızlanınca ailesi 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Yol kardan dolayı kapalı olduğu için İl Özel İdaresi ile 112 Acil Servis ekipleri harekete geçti. İl Özel İdare Karla Mücadele ekipleri 2 saatlik bir çalışmanın ardından ulaşabildi. Sağlık ekipleri evde hastaya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra köylülerinde yardımıyla ambulans ile Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Apandisit şüphesiyle hastaneye kaldırılan Kırmızıtaş’ın durumunun iyi olduğu belirtildi.

Gazetecilere açıklama yapan baba Kemal Kızıltaş, "Oğlum iki gündür hasta. Bir kez doktora gittik. Doktor’da bize eğer oğlun rahatszılanırsa tekrar getirin dedi. Bugün yine rahatsızlandı. Durumu sağlık ekiplerine bildirdik. Yolumuz kardan dolayı kapalı olduğu için İl Özel İdaresi ekipleri devreye girerek yolumuzu açtı. İl Özel İdaresi ve sağlık ekiplerine de teşekkür ederim" dedi.

HAKKARİ 18 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 05:46

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