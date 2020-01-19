Belediye karla mücadele ekibi kaza geçirdi

Hakkari Belediyesi karla mücadele ekibi yolları açmaya çalışırken ölümden döndü.

Kar kalınlığının bir metreyi bulduğu kent merkezinde çalışmalarını sürdüren belediye karla mücadele ekibi, Karşıyaka Mahallesinde zor anlar yaşadı. Bir iş makinesi yoldan çıkarak uçurumdan asılı kaldı. Şans eseri yaralananın olmadığı kazada iş makinesi kaldığı yerden 4 saatlik bir çalışma sonunda kurtarıldı. Kentte belirli aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle yolların kapanmaması için büyük bir performans gösteren belediye karla mücadele ekibi kentin 15 değişik mahalledeki çalışmasını aralıksız olarak sürdürüyor. Geceli ve gündüzlü olarak çalışmalarına devam eden belediye ekipleri yer yer zor anlar yaşıyor.

HAKKARİ 19 Ocak 2020 Pazar İMSAK 05:46

GÜNEŞ 07:11

ÖĞLE 12:20

İKİNDİ 14:58

AKŞAM 17:20

YATSI 18:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.