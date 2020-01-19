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Hakkari'de 259 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

İHA

Hakkari'de etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 82 köy, 177 mezra yolunu açma çalışması devam ediyor.

Hakkari'de 259 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

Hakkari'de etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 82 köy, 177 mezra yolunu açma çalışması devam ediyor.
Hakkari İl Özel İdaresi Karla Mücadele ekibinin geceli gündüzlü çalışması sonucunda açılan birçok köy ve mezra yolunun yeniden ulaşıma kapandığı belirtildi. Akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 82 köy, 177 mezra yolunun ulaşıma açılması için çalışmaların devam ediyor. Hakkari Valiliği İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği yetkilileri, merkez: 8 köy, 22 Mezra, Şemdinli ilçesinde 18 köy 69 Mezra, Derecik ilçesinde 2 köy, 1 mezra, Çukurca ilçesinde 9 köy, 14 mezra ve Yüksekova ilçesinde 45 köy 71 mezra yolunun ulaşıma kapandı. Köy ve mezra yolarının açılması için çalışmalarını devam ettiğini ifade ettiler.

HAKKARİ

19 Ocak 2020 Pazar

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