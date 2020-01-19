Hakkari’de çocukların kızak keyfi

Hakkari’de etkili olan kar yağışıyla çocuklar kızak, bidon, boru ve değişik yöntemlerle yaptıkları kızaklarla kaymanın keyfini çıkarıyor.

Kar kalınlığının yaklaşık bir metreyi bulduğu Hakkari’de çocuklar mahalle yollarında kaymanın tadını çıkartıyor. Aile büyüklerinin yardımıyla kızak, bidon, boru ve değişik kontrplak kullanarak yaptıkları kızaklarla mahallenin zirvesine çıkan çocuklar, en hızlı şekilde aşağı inebilmek için birbirleriyle adeta birbirleri ile yarışıyor. Hakkari’nin Dağgöl Mahallesi Kalealtı semtinde ikamet eden Minel Deniz, İkra ve Jinda kardeşlerde üçü birden kızağa binerek ailelerinin himayesinde kaymanın sevincini yaşadılar. Kızakla kaymanın keyif verici olduğunu belirten kardeşler, "Ailelerimizin himayesinde mahalle yolunda araçların geçmediği sırada kayıyoruz. Yarıyıl tatili olması nedeniyle bazen mahalle yolu biç çocuklarla dolup taşıyor. Arkadaşlarımıza uyarımız aileleri olmadan araçların geçtiği yolda kaymamalarıdır” şeklinde konuştular.

HAKKARİ 19 Ocak 2020 Pazar İMSAK 05:46

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ÖĞLE 12:20

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AKŞAM 17:20

YATSI 18:40

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