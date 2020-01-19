Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde, 2020 yılının ilk düğünü dün yapıldı. Karlı ve soğuk hava düğüne engel olmadı.

Düğünlerin renkli ve coşkulu geçtiği Yüksekova’da, 2020 yılının ilk düğünü dün yapıldı. İlçede 2 gündür süren kar yağışı, düğüne engel olmadı. Adile Han ve Nihat Çelik için yapılan düğün töreni coşkulu ve renkli geçti. Saray Düğün Salonu’nda sıcak bir ortamda yapılan düğün törenine çok sayıda davetli katıldı. Davetlilerin yöresel elbiseler ile düğüne katılması renkli görüntüler oluşturdu.

Bir gün süren ve akşama kadar devam eden düğünün ardından düğün sahipleri katılımcılara teşekkür ederek düğünün hayırlı olmasını diledi.

HAKKARİ 19 Ocak 2020 Pazar İMSAK 05:46

GÜNEŞ 07:11

ÖĞLE 12:20

İKİNDİ 14:58

AKŞAM 17:20

YATSI 18:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.