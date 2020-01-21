400 kamyon kar kent dışına taşındı

Hakkari Belediyesi karla mücadele ekibinin 15 iş makinesi ve 30 personelle yürüttüğü çalışmalarda 400 kamyon kar yığını kent dışına çıkartıldı.

Kar kalınlığının bir metreyi bulduğu Hakkari’de yürütülen karla mücadele çalışmaları geceli gündüzlü devam ediyor. Belediye karla mücadele ekibinin 3 gündür kent merkezinde başlattığı karla mücadele çalışmalarına 15 iş makinesi ve 30 personel katılıyor. Çarşı merkezinin değişik noktalarındaki tonlarca kar yığını, iş makinelerinin yardımıyla toplanarak kamyonlarla kent dışına çıkartıldı.

Çalışmaların başında bulunan Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek, 400 kamyon kar yığınını iş makinelerinin yardımıyla şehir dışına çıkarttıklarını ve çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Çalışmalarda dolayı memnuniyetlerini dile getiren vatandaşlar ise, yürümekten bile güçlük çektikleri çarşı merkezini kardan arındıran belediye ekiplerine teşekkür ettiler.

HAKKARİ 21 Ocak 2020 Salı İMSAK 05:45

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