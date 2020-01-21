Yüksekova'da çuval içindeki cesede 4 tutuklama

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HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, 12 gün önce işlettiği giyim mağazası önüne bırakılmış çuvalın içinde cansız bedeni bulunan Tahir Çetin (41) cinayetiyle ilgili gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Yüksekova'da yaşayan Tahir Çetin, 7 Ocak'ta evine gitmeyince, yakınları polise haber verdi. Çetin, yapılan tüm aramalara rağmen bulunamadı. 9 Ocak günü Tahir Çetin'in işlettiği giyim mağazası önüne bırakılmış çuvalın içinde cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, 4 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki sorguları tamamlanan 4 şüpheli, dün akşam saatlerinde sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



HAKKARİ 21 Ocak 2020 Salı İMSAK 05:45

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