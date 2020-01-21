Çuval içinde bulunan cesetle ilgili 4 tutuklama

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kaybolduktan sonra cesedi çuval içerisinde işlettiği giyim mağazasının önüne bırakılan Tahir Çetin’in (41) olayıyla ilgili gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Alınan bilgilere göre, 7 Ocak'ta kaybolan ve yapılan tüm aramalara rağmen bulunamayan Tahir Çetin’in cansız bedeni, 9 Ocak günü işlettiği giyim mağazasının önüne bırakılmış çuvalın içinde bulundu. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, 4 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

HAKKARİ 21 Ocak 2020 Salı İMSAK 05:45

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