Çukurcalı kadınlara kanser eğitimi

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde kadınlara yönelik kanserle ilgili bilgilendirme eğitimi verildi.
Toplum Sağlık Merkezinde görevli hemşire Kevser Dündar tarafından yapılan bilgilendirme toplantısına kadınlar büyük ilgi gösterdi. Amaçlarının bölgede hem farkındalık hem de erken teşhisin önemini aktarmak olduğunu ifade eden Dündar, kanserin en önemli mücadele yönteminin erken teşhis olduğunu kaydetti.
HAKKARİ
22 Ocak 2020 Çarşamba
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