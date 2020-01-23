Yüksekova’da görüş mesafesi 5 metreye düştü

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde dün akşam başlayan yoğun sis hayatı olumsuz etkiliyor.
İlçede haftalardır devam eden yoğun kar yağışı ve soğuk havalardan sonra görüş mesafesi yaklaşık 5 metreye kadar düştü. Sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken, ulaşımda ise aksamalar meydana geldi. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 5 metreye kadar düştüğü ilçede araçlar farların açarak yola devam ediyor.
Yetkililer, sürücüleri takip mesafelerini korumaları, hız yapmamaları ve kazaya davetiye çıkartmamaları konusunda uyarıda bulundu.
HAKKARİ
23 Ocak 2020 Perşembe
- İMSAK 05:45
- GÜNEŞ 07:09
- ÖĞLE 12:22
- İKİNDİ 15:02
- AKŞAM 17:25
- YATSI 18:44