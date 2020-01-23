Yüksekova’da görüş mesafesi 5 metreye düştü

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde dün akşam başlayan yoğun sis hayatı olumsuz etkiliyor.

İlçede haftalardır devam eden yoğun kar yağışı ve soğuk havalardan sonra görüş mesafesi yaklaşık 5 metreye kadar düştü. Sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken, ulaşımda ise aksamalar meydana geldi. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 5 metreye kadar düştüğü ilçede araçlar farların açarak yola devam ediyor.

Yetkililer, sürücüleri takip mesafelerini korumaları, hız yapmamaları ve kazaya davetiye çıkartmamaları konusunda uyarıda bulundu.

HAKKARİ 23 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 05:45

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