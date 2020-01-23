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AK Parti heyetinden Kaymakam Öztürk'e ziyaret

İHA

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür, beraberindeki partililerle Çukurca Kaymakamı Murat Öztürk'ü ziyaret etti.

AK Parti heyetinden Kaymakam Öztürk'e ziyaret

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür, beraberindeki partililerle Çukurca Kaymakamı Murat Öztürk’ü ziyaret etti.
Başkan Emrullah Gür, beraberindeki Çukurca İlçe Başkanı Zeki Derin ve partililerle Kaymakam Öztürk’ü ziyaret ederek bir süre görüştüler. AK Parti heyeti, ilçenin sorunları ve yapılacak hizmetlerle ilgili bilgi alışverişinde bulunduktan sonra, Üzümlü Sınır Kapısı başta olmak üzere tarım, turizm ve hayvancılık alanında birçok çalışmalarının olduğu belirttiler.
Başkan Gür ve beraberindekiler, daha sonra ilçe esnafını dolaşarak vatandaşların taleplerini dinlediler. Heyet, daha sonra AK Parti Çukurca İlçe Başkanlığında partililerle bir araya geldiler.

HAKKARİ

23 Ocak 2020 Perşembe

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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