Yüksekova'da dondurucu soğuklara karşı araçlara naylon örttüler

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HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde soğuk hava ve sis etkili oldu. Görüş mesafesinin 5 metreye kadar düştüğü ilçede ulaşımda aksamalar meydana gelirken, araçları soğuktan korumak için üzerlerine naylon çekildi.

Doğu Anadolu Bölgesi'ni etkisi altına alan dondurucu soğuklar, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde hayatı olumsuz yönde etkiliyor. İlçede dün akşam saatlerinden bu yana sis etkili oldu. Sabah sisle uyananlar büyük sıkıntı yaşarken, görüş mesafesinin zaman zaman 5 metreye kadar düştüğü ilçede, trafikte aksamalar oldu. Hava sıcaklığının geceleri sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü ilçede, park halindeki araçların üzeri naylonla kapatılarak soğuklara karşı korunmaya çalışıldı.



HAKKARİ 23 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 05:45

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