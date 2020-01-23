KAPAN-3 operasyonunda silah ve mühimmat ele geçirildi

Ücretli poşetten sonra artık onlar da var

Hakkari'de PKK/KCK bölücü terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen KAPAN3 operasyonunda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.



Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Güvenlik Korucularının katılımıyla ilimiz genelinde PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen KAPAN3 operasyonu kapsamında; 23.01.2020 günü ilimiz Şemdinli ilçesi Günyazı köyü civarında PKK/KCK bölücü terör örgütüne yardım ve yataklık yapma suçundan 4 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yüksekova ve Şemdinli ilçeleri kırsal alanlarında tespit edilen 6 sığınakta yapılan aramada, 1 adet AK47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet EYP (el yapımı patlayıcı) düzeneği, 2 adet el bombası, 4 adet büyük tüp, 1000 adet AK47 Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 167 adet BKC makineli tüfek fişeği ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

HAKKARİ 23 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 05:45

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