Hakkari'de 125 yerleşim yerinin yolu kapandı

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Hakkari'de aniden başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle 125 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Hakkari Valiliği İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği tarafından yapılan açıklamada, akşam saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle il genelinde 28 köy ve 97 mezra yolunun ulaşıma kapandığı belirtildi. Kapanan yolların yeniden açılması için karla mücadele çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

HAKKARİ 24 Ocak 2020 Cuma İMSAK 05:44

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