Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki bir kalorifer kazanında çıkan yangın korkuttu.

İlçeye 15 kilometre uzaklıkta bulunan Örnek köyünde ikamet eden Süleyman Tamur adlı vatandaşa ait kalorifer kazanında bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına Yüksekova Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. 2 itfaiye aracından suyun sıkılmasıyla yangın kontrol altına alınırken, çıkış sebebiyle ilgili çalışma başlatıldığı belirtildi.

HAKKARİ 24 Ocak 2020 Cuma İMSAK 05:44

GÜNEŞ 07:08

ÖĞLE 12:22

İKİNDİ 15:03

AKŞAM 17:26

YATSI 18:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.