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Kalorifer kazanında çıkan yangın korkuttu

İHA

Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki bir kalorifer kazanında çıkan yangın korkuttu.
İlçeye 15 kilometre uzaklıkta bulunan Örnek köyünde ikamet eden Süleyman Tamur adlı vatandaşa ait kalorifer kazanında bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına Yüksekova Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. 2 itfaiye aracından suyun sıkılmasıyla yangın kontrol altına alınırken, çıkış sebebiyle ilgili çalışma başlatıldığı belirtildi.

HAKKARİ

24 Ocak 2020 Cuma

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