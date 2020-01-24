Genç öğretmen evinde ölü bulundu

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde görev yapan sosyal bilgiler öğretmeni Emirhan Şenlik evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Cumhuriyet Mahallesi’nde ikamet eden 27 yaşındaki sosyal bilgiler öğretmeni Emirhan Şenlik’ten haber alamayan yakınları evine gitti. Şenlik’in cansız bedeniyle karşılaşan yakınları, hemen polis ekiplerine haber verdi. Evde yapılan incelemenin ardından Emirhan Şenlik’in cenazesi otopsi için hastaneye götürüldü. Olayla ilgili incelemenin sürdürüldüğü belirtildi.

HAKKARİ 24 Ocak 2020 Cuma İMSAK 05:44

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