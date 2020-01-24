Buzla gelen ay-yıldız güzelliği

Ücretli poşetten sonra artık onlar da var

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde donan baraj gölünde oluşan ay ve yıldız büyük ilgi çekiyor.

Şemdinli’de etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, beraberinde güzellikleri de getiriyor. Hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi nedeniyle Beyyurdu köyündeki Beyyurdu Barajı da dondu. Donan barajın yüzeyinde oluşan ay ve yıldız görseli, görenleri hem şaşırtıyor hem de beğenisini kazanıyor. Köy halkı başta olmak üzere bölgeden geçen vatandaşlar, barajın yüzeyindeki ayyıldız görselini fotoğraflamayı ihmal etmiyor.

HAKKARİ 24 Ocak 2020 Cuma İMSAK 05:44

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