Hakkari Belediyesi kar mesaisinde

Hakkari Belediyesi’nin karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor.

Kar yağışının etkili olmasıyla birlikte 15 araç ve 30 personel ile çalışma başlatan belediyenin karla mücadele ekibi, kent merkezindeki çalışmalarına devam ediyor. 15 değişik mahalle yolunu kısa sürede açan ekipler, daha sonrada yol genişletme çalışmaları başlattı. Kentin değişik mahalleleri ile çarşı merkezinde toplanan kar yığınlarını iş makinelerinin yardımı ile şehir dışına çıkartan belediye yetkilileri, yaklaşık 3 gündür süren çalışmalarının geceli gündüzlü olarak devam ettiğini belirterek, şehir merkezini kardan arındırmak için büyük bir mücadele içerisinde olduklarını ifade ettiler.

HAKKARİ 25 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 05:44

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