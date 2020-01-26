Hakkari'de karla mücadele

HAKKARİ'de, yoğun kar yağışıyla kapanan 14 köy ve 39 mezra yolunun yeniden ulaşıma açılması için karla mücadele ekipleri, çalışmalarını yürütüyor.
Kentte etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 14 köy ve 39 mezra yolu ulaşıma kapandı. Kar kalınlığının kent merkezinde 30 santimetre, yüksek kesimlerde ise 1 metreye ulaştığı belirtildi. Kardan kapanan köy ve mezra yollarının yeniden ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, yoğun çalışma yürütüyor.
HAKKARİ
26 Ocak 2020 Pazar
- İMSAK 05:43
- GÜNEŞ 07:07
- ÖĞLE 12:22
- İKİNDİ 15:05
- AKŞAM 17:28
- YATSI 18:46