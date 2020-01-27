Hakkari'de 10 yerleşim yeri kapandı

Hakkari'de kapanan 10 yerleşim yerinin yeniden ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor.

Hakkari Valiliği, kent genelinde kapalı köy ve mezra yollarını yeniden ulaşıma açtıklarını belirterek, kapalı bulunan 10 yerleşim yerinin ise yeniden açılması için çalışmaların devam ettiğini duyurdu.

Hakkari merkezde 1 köy ve 1 mezra, Çukurca'da 1 köy ve 2 mezra, Şemdinli'de 1 köy ve 3 mezra ile Yüksekova ilçesinde 1 mezra olmak üzere 10 yerleşim yerinin açılması için çalışmaların aralıksız olarak devam ettiği bildirildi.

HAKKARİ 27 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 05:43

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