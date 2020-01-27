Hakkari’ye doktor ataması

Mavi Göl'ün hikayesi: Bilanço çok daha ağır olabilirdi

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Hakkari Devlet Hastanesine değişik branşlardan yeni doktorların atandığı belirtildi.

Hakkari Devlet Hastanesine mecburi hizmet kurasında açılan kadrolar dışında kalan ve eksiklik yaşanan branşlara Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirmeler yapılmak suretiyle uzman hekim ataması yapıldı. Hakkari İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, bu görevlendirmelerle Hakkari Devlet Hastanesinde vatandaşlara daha iyi hizmet sunulacağını belirterek, “Desteklerinden dolayı başta Cumhurbaşkanımıza, Bakanımıza, bakanlık yetkililerine ve valimize teşekkürlerimizi arz ederiz. Hastanemize göğüs hastalıkları, üroloji, kadın doğum, KBB ve çocuk hastalıkları branşından doktor atanmıştır” denildi.

HAKKARİ 27 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 05:43

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