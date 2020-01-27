Şemdinli Belediyesinden kar mesaisi

Hakkari'nin Şemdinli Belediyesi, etkili olan kar yağışının ardından çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Şemdinli Belediyesi ekipleri, Cumhuriyet Caddesi başta olmak üzere ilçenin tüm mahallelerinde kar temizleme çalışmalarını sürdürdü. Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, gün boyunca çalışmaları yerinde inceleyip esnafla bir süre sohbet etti. Saklı, "İlçemizde 23 gündür yoğun bir şekilde kar yağışı devam ediyor. Bugün havalar düzeldi. Kar yağışıyla beraber belediye ekiplerimiz ve bütün iş makinelerimiz ilçedeki karı temizlemek için seferber oldular. Vatandaşların mağdur olmaması için belediye ekiplerimiz gece gündüz çalışmalarına devam ediyor" dedi.

HAKKARİ 27 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 05:43

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