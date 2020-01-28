Başkan Gür’den ‘Anjiyo Birimi’ müjdesi

AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür, Hakkari Devlet Hastanesi bünyesinde ‘Anjiyo Birimi’ açılması için Sağlık Bakanlığından olur alındığı müjdesini verdi.

Başkan Emrullah Gür, Hakkari’nin her zaman Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ayrı bir yeri olduğunu ve sürekli pozitif ayrımcılık tanındığı ifade ederek, “Her bakanlık düzeyinde bütün taleplerimize mutlaka olumlu dönüşler gerçekleştirildi. Memleketimizin yıllardır kanayan bir yarası olan ve sürekli olarak farklı illerde tedavi görmek zorunda kaldığımız kalp ve damar hastalıkları alanında girişimlerde bulunduk. Bu girişimler sonucunda Hakkari Devlet Hastanesi bünyesinde anjiyo birimi açılması için Sağlık Bakanlığının ilgili birimlerince olurunun alınmış olduğunun mutluluğunu tüm hemşehrilerimle paylaşmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bu birimin açılmasında bizlerden desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca’ya Hakkarili hemşehrilerim ve şahsım adına şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.

HAKKARİ 28 Ocak 2020 Salı İMSAK 05:42

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