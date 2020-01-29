Türkiye-İran sınır güvenliği toplantısı

Hakkari ile Urumiye arasındaki 1. Derece Hudut Sınır Toplantısı, Vali İdris Akbıyık başkanlığında İran’ın Sero şehrinde gerçekleştirildi.

Sero Kaymakamlığı toplantı salonunda gerçekleştirilen 1. Derece Hudut Sınır Toplantısı; iki ülkenin sınır güvenliği, sınırda yapılan ticaretle ilgili sorunlar ve bunlara ilişkin çözüm önerileri görüşüldü. Hakkâri Valisi İdris Akbıyık başkanlığındaki Türk heyeti ile Urumiye Sınır Karakolu Komutanı Albay Ali Alipur başkanlığındaki İran heyeti arasında Sero Kaymakamlığı toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda iki ülkenin sınır güvenliği, sınırda yapılan ticaretle ilgili sorunlar ve bunlara ilişkin çözüm önerileri görüşüldü.

Toplantıda alınan kararlar daha sonra karşılıklı olarak imzalanarak protokol halinde getirildi. İyi dileklerin temenni edildiği toplantı sonunda karşılıklı hediye takdiminde bulunuldu.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Akbıyık, “Hakkari ile Urumiye arasında ilişkiler çok güzel. Özellikle terörle mücadele, göçmen kaçakçılığı, uyuşturucu ve sigara kaçakçılığı hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Türkiye ve İran arasında ilişkiler yüzyıllardır çok iyi ve iyi gitmesini temenni ediyoruz” dedi.

Vali İdris Akbıyık, daha sonra Urumiye Sınır Karakolu Komutanı Albay Ali Alipur ve beraberindeki heyetle Urumiye Kapalı Çarşısını gezerek esnafla sohbet etti.

Toplantıya Vali İdris Akbıyık’ın yanı sıra 3. Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Muammer Alper, Yüksekova Kaymakamı Osman Doğramacı, Şemdinli Kaymakamı Yakup Güven, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, 7. Hudut Alay Komutanı Piyade Albay Hasan Koyuncu, 3. Piyade Tümen Komutanlığı Harekât Plan Subayı Piyade Albay Fatih Tosun, Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Hayrettin Yıldırım, İl Göç İdaresi Müdürü Mustafa Kocaman ve Esendere Gümrük Müdürü Hasan Hüseyin Koçak katıldı.

HAKKARİ 29 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 05:42

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