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Yüksekova’dan deprem bölgesine yardım eli

İHA

Yüksekova’dan deprem bölgesine yardım eli

Hakkâri’nin Yüksekova Kaymakamlığı ve Ticaret ve Sanayi Odasının yürüttüğü kampanya kapsamında toplanan yardımlar, kamyonla Elazığ ve Malatya’daki depremzedelere gönderildi.
Yüksekova Kaymakamlığı ve Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı, Elazığ'daki depremin ardından başlattığı yardım kampanyasında toplanan battaniye, gıda, çocuk bezi, ısıtıcı, kışlık elbise ve bebek bakım malzemeleri, "Kardeşlerimizin yanındayız" pankartının yazılı olduğu kamyonla Elazığ'a doğru yola çıktı. Açıklamalarda bulunan Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, bugün Yüksekova için önemli bir gün olduğunu belirterek, “Geçen hafta cuma günü Malatya ve Elazığ'da ortaya çıkmış olan elim bir afet var. Orada kardeşlerimiz depremle yüz yüze geldi. O günden bugüne kadar da Yüksekova ile ilgili konuştuk, toplantılar yaptık. Deprem, özellikle deprem hattında olan şehirlerin başına gelecek olan kaçınılmaz bir olaydır. Olay o güne geldiğinde, Allah hazırlıklı olmayı nasip etsin. Her açıdan hazırlıklı olmamız gerekiyor. Tabii ki bu olay olduktan sonra, hepimizin üzerine düşen oradaki kardeşlerimizin ve bir yerlerden bir şeylerin gelmesini beklemeden onlara ulaşmasıdır, onların da beklentisi budur” dedi.

“Yüksekova olarak depreme hazırlanacağız”
Yüksekova olarak depreme hazırlanacaklarını ifade eden Doğramacı, “Bugün de Yüksekova olarak karınca misali bir damla da olsa kardeşlerimize ellerimizi uzatıyoruz. Allah kimseyi bu duruma düşürmesin. Cumartesi yaptığımız toplantıda da konuştuk ve Yüksekova olarak biz ciddi bir risk altında olduğumuzu belirttik. Bugün biz kardeşlerimizin yanında olursak yarın onlar bizim yanımızda olacaklardır. Allah o günleri göstermesin. Yüksekova olarak kardeşlerimizin yanındayız ve tüm Yüksekova olarak bir kampanya başlattık. Karınca kararınca ilçemizin kendi imkânlarınca güzel bir kampanya oldu. Yaklaşık 3 günde gerçekleşen bir yardım kampanyasıydı. Bugün içerisinde battaniyeden gıdaya, çocuk bezinden ısıtıcılara, kışlık elbiselerinden bebek bakım malzemesine kadar birçok yardım malzemesinin olduğu bir kamyonumuzu uğurlayacağız inşallah. Tabii bundan sonra her şey yeni başlıyor. Bizde Yüksekova olarak depreme hazırlanacağız. Binalarımızla hazırlanacağız, gençlerimiz ve gönüllülerimizle hazırlanacağız. Bütün STK'lılarımızla birlikte bilinçlendirme faaliyetlerimiz olacak. İtfaiyemize, AFAD'ımıza, UMKE'mize gönüllü gençler yetiştireceğiz. O gün geldiğinde, depreme hazır bir Yüksekova inşa edeceğiz inşallah. Bununla ilgili çok ciddi kararlar da alacağız” diye konuştu.

“Yüksekova özelinde ‘deprem acil eylem planı’ hazırlıyoruz”
“Bu kararları almamızın tek sebebi ise yarın canlarımızın yanmasın” diyen Kaymakam Doğramacı, “Bugün kendi sıkıntılı durumlarımızı gideremezsek, yarın bu sıkıntılı durumların altında kalacağız. O gün geldiğinde açıkçası hasarlı bina tespit etmek istemiyoruz. Şimdiden tespitlerimizi yapacağız. Sıkıntılı konularımızı çözeceğiz ki o gün geldiğinde hepimiz huzur içerisinde, Allah'a şükürler olsun bugünü atlattık diyeceğiz. Bir tek çocuğumuz dahi böyle bir olayda hayatını kaybetse, bence çok büyük bir felakettir. O deprem bölgesi içerisinde, o enkazın altında bir kişi bile kaldığında çok ciddi canımız yanıyor. Allah göstermesin, hiçbirimizin başına da gelmesin inşallah. Biz bunlar olmasın diye Yüksekova'yı depreme hazırlamak zorundayız. Depremden sonraki ilk gün, toplantı yaptık ve Yüksekova özelinde ‘deprem acil eylem planı’ hazırlıyoruz. Böyle bir durumda gönüllü olarak hareket edeceğimiz gençlerimizi yetiştireceğiz ve Yüksekova'yı geleceğe hazırlayacağız. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Allah böyle günlerde bu kardeşliğimizi, beraberliğimizi, birliğimizi daim eylediği gibi bundan sonra da her daim bu birlikteliği ve beraberliği bize nasip etsin. Burada emeği geçen Yüksekova Sanayi ve Ticaret Odasından, kurum ve kuruluşlarımızdan, kişisel yardımlarda bulunan vatandaşlarımızdan Allah razı olsun, hepsine teşekkür ediyoruz. Bu önemli bir şeydi, karınca misali nerede olduğumuz bilinsin. Nerede olduğumuzun yanı sıra, bunun bir kervan olduğunu unutmamak gerek. Bugün Elazığ olur yarın başka yer olur. Ama biz hep beraber olacağız. Allah yardımlarımızı kabul eylesin. Vefat eden kardeşlerimize Allah rahmet eylesin, hastanede şifa bekleyenlere de Allah şifalar nasip eylesin. Biz tüm Yüksekovalılar olarak Elazığ ve Malatya'nın yanındayız ve olmaya devam edeceğiz. Yüksekova olarak geçmiş olsun diyoruz” şeklinde konuştu.
Hükümet konağı önünde bir araya gelen kurum amirleri, STK temsilcileri, mahalle ve merkez muhtarları, yardım kamyonunu dualar eşliğinde Elazığ'a uğurladı.

HAKKARİ

30 Ocak 2020 Perşembe

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