Narkotik köpegi 'Pars' ile yapılan aramada 56 kilo eroin ele geçirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde, şüphe üzerine durdurulan araçta narkotik arama köpeği 'Pars' ile yapılan aramada 55 kilo 432 gram eroin ele geçirildi. 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, batı illerine araçla uyuşturucu madde götürüleceği ihbarı üzerine harekete geçti. Takibe alınan araç, Şemdinli ilçesindeki uygulama noktasında durduruldu. Narkotik köpek 'Pars' ile yapılan aramada, aracın yan döşemelerinde zulalanmış 55 kilo 432 gram eroin ele geçirildi. Sürücü gözaltına alındı.



HAKKARİ 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 05:41

GÜNEŞ 07:04

ÖĞLE 12:23

İKİNDİ 15:08

AKŞAM 17:32

YATSI 18:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.