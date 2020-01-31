Hakkari’den Elazığ ve Malatya'ya yardım eli

Kızılay Hakkari Şube Başkanlığı tarafından Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere yardım gönderildi.

Kızılay Hakkari Şube Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için başlatmış oldukları yardım kampanyası için toplanan malzemelerin birinci aracının bugün deprem bölgesine gönderildiği belirtildi. Açıklamada, “İlçelerden topladığımız ve kalan diğer yardım malzemeleri de cumartesi günü ikinci bir araçla Hakkari Kızılay Şube Başkanımızın öncülüğüyle 10 kişilik gönüllü Kızılay ekibiyle deprem bölgesine giderek orada depremzede kardeslerimize hizmette bulunacağız. Hakkari halkımızın selamlarını ve taziyelerini ulaştıracağız. Hakkari halkımızın bu büyük duyarlılık ve desteğinden dolayı Hakkari Kızılay Şubesi olarak teşekkür ediyoruz" dedi.

HAKKARİ 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 05:41

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