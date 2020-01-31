Yüksekova’da tipide mahsur kalan 3 kişi traktörle kurtarıldı

– Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde tipi nedeniyle mahsur kalan ve içerisinde 3 kişinin bulunduğu araç, traktör yardımıyla kurtarıldı.

Sabah saatlerinde Yürekli köyünden Yüksekova ilçe merkezine gelmek isteyen ve içinde 3 kişinin bulunduğu araç, tipi nedeniyle köy yolunda mahsur kaldı. Araçta bulunanlar kara saplanan aracı kendi imkanlarıyla çıkartamayınca komşu köy olan Çukurca köyünden yardım istedi. Traktörün gelmesiyle halat bağlanan araç, uzun uğraşlar sonucunda saplandığı yerden çıkarıldı. Yaklaşık 4 saat boyunca yolda mahsur kalan vatandaşlar, traktör yardımıyla kurtarıldı.

Sabah erken saatlerde yola çıktıklarını kaydeden Mahkum Keği isimli vatandaş, “Ancak kara saplandık ve mahsur kaldık. Komşu köyden yardım istedik, köy sakinleri hemen yardıma geldiler. Allah razı olsun onlardan. Traktör getirdiler ve aracı çıkarabildik. Biz de Yüksekova’ya doğru devam ettik. Çok şükür kimsede sağlık sorunu yaşanmadı, herkesin durumu iyi” şeklinde konuştu.

HAKKARİ 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 05:41

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