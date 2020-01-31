Yüksekova-Şemdinli karayolunda 30 araç mahsur kaldı

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Hakkari’nin YüksekovaŞemdinli karayolunda yolun kar yağışı nedeniyle yaklaşık 30 araç mahsur kaldı.

Hakkari il merkezi ve ilçelerinde etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Akşam saatlerinde YüksekovaŞemdinli karayolunda seyreden yaklaşık 30 araç, yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kaldı. Karayolları ekiplerinin çalışması sonucu mahsur kalan araçlar kurtarılırken, bölgede kar yağışı ise aralıksız devam ediyor.

HAKKARİ 31 Ocak 2020 Cuma İMSAK 05:40

GÜNEŞ 07:03

ÖĞLE 12:23

İKİNDİ 15:09

AKŞAM 17:33

YATSI 18:51

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