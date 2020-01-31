Hakkari’de 108 yerleşim yerinin yolu kapandı

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Hakkari’de etkili olan kar yağışı nedeniyle 108 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Hakkari genelinde öğle saatlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kar yağışı nedeniyle 36 köy ve 72 mezra olmak üzere 108 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Kapanan köy ve mezra yollarının yeniden ulaşıma açılması için karla mücadele çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

HAKKARİ 31 Ocak 2020 Cuma İMSAK 05:40

GÜNEŞ 07:03

ÖĞLE 12:23

İKİNDİ 15:09

AKŞAM 17:33

YATSI 18:51

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